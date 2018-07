Fortnite – Geschenke zum 1. Geburtstag ab nächster Woche

Am 24. Juli feiert Fortnite seinen ersten Geburtstag und was gibt es schöneres als kostenlose Geschenke? Epic Games wird nächste Woche ein Event starten, indem ihr euch kostenlose Items sichern könnt. Dies gilt sowohl für den Modus Rette die Welt als auch für Battle Royale. Das Event wird am kommenden Dienstag starten und bis zum 7. August 2018 andauern. Somit werden alle Spieler etwa zwei Wochen Zeit haben, alle Highlights zu entdecken.

Geburtstag in Fortnite mit exklusivem Event und Geschenken

Verursacht 1000 Schaden an Gegnern und erhaltet dafür das Emote „Fortnite-Geburtstag!“

Tanzt vor zehn Geburtstagskuchen und erhaltet dafür das Spraymotiv „Alles Gute zum Geburtstag“

Schließt 14 Matches ab und erhaltet dafür 5000 EP

Habt ihr alle Herausforderungen abgeschlossen, bekommt ihr das Rücken-Accessoire “Geburtstag-Kuchen”

Des Weiteren ist die Rede davon, dass der Schlachtbus ein neues Design (siehe unser Beitragsfoto oben) in der Zeit erhalten wird.

