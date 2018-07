Valve – Steam Betreiber kommt zur Gamescom 2018

Steam Betreiber Valve wird auf der Gamescom 2018 anwesend sein. Im Gepäck haben sie aber wohl kein heißes Sequel.

Valve wird sich auf der Gamescom sehen lassen

Der Steam Konzern wird sich in diesem Jahr auf der Gamecom 2018 sehen lassen. Sehr wahrscheinlich werden sie allerdings nur Neuerungen in ihrem VR Portfolio präsentieren. Unter anderem könnte man ein Refresh der VR Controller oder die mit LG entwickelte, eigene VR Brille. Die einzige Software die wahrscheinlich am Start sein wird, sind die VR Games an denen Gabe Newells Firma arbeitet. Man darf also gespannt sein, was alles an dem Stand präsentiert werden wird.

Quelle: Gamescom