THQ Nordic – Diese Spiele sind auf der gamescom 2018 dabei

Bereits in wenigen Wochen eröffnet eine der größten Videospielmessen weltweit, die gamescom, ihre Pforten in Köln. Einer der vielen Publisher, die ihre Spiele auf der gamescom vorstellen werden, ist THQ Nordic. Der Publisher gab nun sein Line Up für die diesjährige Messe bekannt, dabei sind unter anderem bekannte Highlights sowie Neuankündigungen vertreten. In einem Trailer könnt ihr auf alle Titel einen kurzen Blick werfen.

Das Line Up von THQ Nordic

Biomutant (PS4, Xbox One, PC) – spielbar

Darksiders 3 (PS4, Xbox One, PC) – spielbar

Fade to Silence (PS4, Xbox One, PC) – spielbar

Generation Zero (PS4, Xbox One, PC) – spielbar

Townsmen VR (Steam VR, Oculus, Vive, Windows Mixed Reality)

Wreckfest (PS4, Xbox One, PC)

Unangekündigtes Spiel #1 – wird während der Eröffnungszeremonie enthüllt

Unangekündigtes Spiel #2

Quelle: THQ Nordic