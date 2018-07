Spider-Man – PS4 Pro und Slim Special Editions vorgestellt

Angekündigt wurde ja schon vor einer Weile, dass Insomniacs Spider-Man eine Special Edition Konsole erhalten würde. Jetzt gibt es sogar gleich zwei.

Insomniacs Spider-Man bekommt zwei Konsolen

Während der San Diego Comic-Con präsentierten Insomniac Games, Marvel und Sony zwei Special Edition Konsolen für die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Die PS4 Pro mit 1TB Festplatte wird am 7. September erscheinen und soll 399,99€ kosten. Wer das rote Schmuckstück lieber eine Nummer kleiner haben will, kann auf das PS4 Slim Bundle ausweichen das zur gleichen Zeit erscheinen soll und gut 100€ weniger kostet. Beide Versionen kommen dabei mit einem passenden Controller in rot und weiß.

Quelle: Playstation Europe (via Youtube)