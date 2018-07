gamescom 2018 – Heart of Gaming-Konzert in der Kölner Philharmonie am 24. August 2018

In diesem Jahr lässt es die Stadt Köln rund um die gamescom 2018 mal so richtig krachen. Neben diversen Lichtern an Brücken und Gebäuden, dem gamescom-Festival und diversen Aktionen in der Stadt wird es auch in der Kölner Philharmonie ein Konzert geben. Unter dem Motto “Gamescom – Heart of Gaming” wird es eine Art greatest hits der Computerspielhistorie vom WDR Funkhausorchester geben. Das Konzert findet am Freitag, den 24. August 2018 in der Kölner Philharmonie statt.

gamescom Heart of Gaming-Konzert in der Kölner Philharmonie

Der WDR Rundfunkchor und das WDR Funkhausorchester unter Leitung von Kapellmeister Evan Christ werden Werke aus den Titeln „Great Giana Sisters“, „Tomb Raider“, „Assassin’s Creed“, „Fallout“ und „Final Fantasy“ zu hören sein. Moderiert wird der Abend von Maxi Gstettenbauer. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf und kosten je nach Kategorie zwischen 9 und 39 Euro (plus ggf. Vorverkaufsgebühren). Alternativ gibt es das Konzert auch im Livestream.

Quelle: gameswirtschaft.de