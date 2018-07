Spider-Man – Neuer Story-Trailer zum epischen Spinnenabenteuer

Im September schon erscheint mit Spider-Man einer der am meist erwarteten PS4-Exklusivtitel des Jahres. Viel war bisher über die Story noch nicht bekannt und so richtig viel neues enthüllt der neue Story-Trailer auch nicht wirklich. Neben den Sinister Six, sechs von Spideys größten Bösewichten, muss Peter sich auch noch gegen andere Widersacher wehren.

Spider-Man wird gejagt

Auf der E3 wurde bereits ein Trailer gezeigt, welcher die Sinister Six in den Vordergrund rückte. Diese Gruppierung aus ikonischen Bösewichen setzt Spidey gemeinsam zu, da sie alleine keine Chance besitzen. Der neue Trailer enthüllt jedoch, dass es noch weitere Probleme gibt. So wird Peter auch von einer gewissen Silver Sable und ihrem Söldnerteam gejagt, da er nun trotz seiner heroischen Taten als Verbrecher gilt. Wie genau die Story sich zusammenfügt werden wir dann am 7. September erfahren, wenn Spider-Man für die PS4 erscheint.

Quelle: Izuniy via Youtube