LEGO DC Super Villains – Neuer Trailer von der Comic Con

Auf der Comic Con in San Diego werden jedes Jahr viele Trailer rund um Comics, Filme und generell Nerdkram veröffentlicht. Auch die Fieslinge aus dem DC Universum bekommen einen eigenen Trailer für das Spiel LEGO DC Super Villains. In diesem erzählt uns Harley Quinn von unserer Mission die Welt zu retten. Richtig, die Bösen sind diesmal die Guten.

Spielt euch in LEGO DC Super Villains selbst

Das Justice Syndicate hat die Justice League aus dem Weg geräumt und spielt sich als die neuen Helden auf. Das gefällt den Bösewichten allerdings nicht wirklich und so schmieden sie einen Plan, das Syndicate wieder loszuwerden. Ihr seid diesmal mit an Bord und könnt euch euren eigenen Superfiesling erstellen. An der Seite von so bekannten Charakteren wie dem Joker, Lex Luthor und dem Reverse Flash kämpft ihr für das Böse bzw. Gute. LEGO DC Super Villains erscheint am 16. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Quelle: Izunyi via Youtube