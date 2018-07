GTA Online – Gay Tony kehrt zurück im After Hours Update

Einer der schillerndsten Charaktere in der gesamten Geschichte von GTA kehrt zurück, in GTA Online. Gay Tony ist zurück im After Hours Update.

Gay Tony besucht Los Santos in GTA Online

Rockstar bereit sich gerade auf ein großes Update vor. In dem Update werdet ihr einen Nachtklub mit dem Namen Tony’s Fun House leiten, der euch als Fassade für die kriminellen Aktivitäten dient. Das After Hours Update wird aber auch eine Vielzahl an echten DJ Acts bieten. Der neue Trailer gibt euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack und natürlich auch einen ersten Blick auf Gay Tony selbst.Am 24. Juli soll das Update auf allen Plattformen erscheinen.

Quelle: Rockstar Games (via Youtube)