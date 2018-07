Gewinnspiel – Wir verlosen 1x Warframe Limbo Prime Access Pack für den PC

In unserem aktuellen Test zum Warframe Limbo Prime Access, haben wir euch den Riftwalker ja ausführlich vorgestellt. Mit dabei waren auch die beiden neuen Prime Waffen Destreza Prime und Pyrana Prime. Anstatt darüber zu lesen wäre es doch nicht schlecht es selber spielen zu können. Daher verlosen wir einen kompletten Limbo Prime Access für PC. In dem Pack erhaltet ihr folgende Inhalte.

Limbo Prime Access Pack für PC

Limbo Prime

Limbo Prime Glyphs

Destreza Prime Rapier

Pyrana Prime Pistole

Oblivia Prime Syandana

Rift Walker Prime Sigil

4000 Platinum

90-Day Credit Booster

90-Day Affinity Booster

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Digital Extremes ein Warframe Limbo Prime Access Pack für PC

Gewinner 01: 1xLimbo Prime Access Pack für PC

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Zeigt uns eure Fashion Frames. Sendet uns via Twitter oder Facebook einen Screenshot eures aktuellen Lieblings Fashion Frames. Wir wählen dann aus den Einsendungen unseren Favoriten.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail oder Direktnachricht via Social Media benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 31. Juli 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Digital Extremes für die Bereitstellung des Preises.