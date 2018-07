Valkyria Chronicles 4 – Opening Video präsentiert

Sega hat heute einen weiteren Trailer zu Valkyria Chronicles 4 veröffentlicht. Diesmal bekommen wir das komplette Opening zu sehen.

So startet Valkyria Chronicles 4

In der englischen Version des Openings bekommen wir das heiß ersehnte Strategie RPG zu sehen aber mit einem Twist. Wie bereits in der Vergangenheit konnte Sega wohl auch dieses Mal nicht den japanischen Titelsong für Europa und Amerika lizenzieren. Wir müssen also ohne den Song “Light up my Life” von Sängerin und Songwriter Mai Kuraki auskommen. Trotzdem ist das Opening effektvoll und wird mit Sicherheit die Vorfreude bei Fans weiter anheizen. Am 25. September soll der Titel dann für PS4, Xbox One und Switch erscheinen.

Valkyria Chronicles 4 - LE [Playstation 4] Kämpfen Sie Seite an Seite mit Ihren Kindheitsfreunden und trotzen gemeinsam den Schrecken des Krieges

Das "BLiTZ"-Kampfsystem verbindet Elemente aus rundenbasierter Strategie, Rollenspiel und 3rd-Person-Shootern

Die CANVAS Grafik-Engine erschafft kunstvolle Gemälde, in denen Phantasie und Realität miteinander verschwimmen

Die streng limitierte Valkyria Chronicles 4 - Launch-Edition enthält einen Sticker von Ragnarok (dem süßen Medic-Dog!)

Quelle: SegaAmerica (via Youtube)