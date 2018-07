South Park: Der Stab der Wahrheit – Switch-Version angekündigt

South Park: Der Stab der Wahrheit bekommt noch dieses Jahr eine Switch-Version. Wie Ubisoft in seinen aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben hat, wird im zweiten Quartal diesen Jahres eine digitale Version erscheinen. Nachdem die Nutzer der Switch bereits South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe spielen konnten, werden sie sich nun auch durch den Vorgänger prügeln und fuzen können. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekanntgegeben worden, das aktuelle Quartal geht allerdings nur noch bis September.

Die Story von South Park: Der Stab der Wahrheit

In South Park: Der Stab der Wahrheit kommt ihr als neues Kind in die Stadt. Die Kinder vom Cartman, Kyle, Stan und Kenny kämpfen um den namensgebenden Stab der Wahrheit. Dazu haben sich die Kinder South Parks in zwei Fraktionen aufgeteilt. So kämpfen die Elfen gegen die Menschen um den Stab der Wahrheit und die damit verbundene Macht. Als namensloser Held müsst ihr euch durch die Welt kämpfen, die Macht der Fürze entfesseln und eure neue Heimat entdecken. Das Spiel ist dabei im typischen South Park-Look gehalten und auch der bekannte Humor lässt nicht zu wünschen übrig.

Quelle: Ubisoft