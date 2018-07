Redeemer – Konsolen-Version angekündigt

Nach dem im August 2017 die PC-Version von Redeemer bei Steam online ging, wurden nun auch die Konsolen-Adaptionen angekündigt. Ein Jahr später, wieder im August veröffentlichen die Entwicklter von Sobaka Studios die Enchanced-Editon für die gängigen Konsolen. Erscheinen wird das Top-Down-Action Spiel für die PlayStation 4, Xbox One und die Nintendo Switch. Neu in der Enhanced-Edition ist ein lokaler Koop-Modus, sowie Verbesserungen im Balacing, des grundüberarbeiteten Spiels. Eine Retail-Version wird es nicht geben, sondern eine Version in den Online-Shops. Der Preis ist bereits bekannt und wird für die PlayStation 4 und Xbox One 19,99 $, für die Switch Ausführung 24,99 $ betragen. Weiter unten findet ihr den Ankündigungstrailer.

Die ersten bewegten Bilder zur Enhanced Edition von Redeemer

Quelle: Baku Entertaiment