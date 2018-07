Digimon Survive – Neuer Ableger für Switch und PlayStation 4 in Entwicklung

Bandai Namco Entertainment hat in der aktuellen Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Famitsu das neue Survival-Rollenspiel Digimon Survive angekündigt. Dieses soll 2019 in Japan für PlayStation 4 und Switch erscheinen. Bisher ist bekannt, dass bei dem Spiel die 2D und 3D Darstellung miteinander vermischt. In Dialogen soll die 2D-Darstellung angewendet werden, damit die Gespräche wie eine Szene aus dem Anime aussehen. Die Handlung sowie die Evolutionen mitten im Kampf können durch Entscheidungen des Spielers beeinflusst werden. Allerdings müssen Orte, die für die Handlung von Bedeutung sind, vom Spieler selbst erkundet werden.

Digimon Survive lässt euch Entscheidungsfreiheit

Die Kämpfe sind allerdings eher wie ein Strategie-Rollenspiel gestaltet. Das Kampffeld ist in Felder aufgeteilt, in denen man sich bewegen und kämpfen muss. Durch das richtige Managen der Energie kann ein Sieg errungen werden. Zur Handlung selbst ist bislang noch nicht viel bekannt. Die Hauptcharaktere des Spiels werden beim Zelten in eine andere Welt gezogen, in der ihre Leben durch gefährliche Monster in Gefahr sind. Protagonist der Serie wird Takuya Momotsuka, ein Schüler im zweiten Jahr der Mittelschule, der Agumon als Partner erhalten wird.

