Call of Cthulhu – Endgültiges Erscheinungsdatum bekannt gegeben

Der Publisher Focus Home Interactive und die verantwortlichen Entwickler von Cyanide Studios gaben heute den finalen Releasetermin zum Horror-Adventure Call of Cthulhu bekannt. Der Titel wurde bereits einmal verschoben und sollte ursprünglich im letzten Jahr erscheinen. Allerdings wollte man aus Qualitätsgründen das Spiel in diesem Herbst veröffentlichen.

Call of Cthulhu kommt pünktlich zu Halloween

Passend zum wohl gruseligstem Fest im Jahr soll Call of Cthulhu nun am 30. Oktober 2018, also zu Halloween, erscheinen. Der Titel wird auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Passend zur Ankündigung wurden zudem vier neue Screenshots veröffentlicht, die die gruselige Atmosphäre des Spiels noch einmal einfängt.

Call Of Cthulhu [Playstation 4] Der "Große Träumer", Cthulhu, kündigt sein Erwachen an... Reisen Sie nach Blackwater Island!

Call of Cthulhu - ein investigatives RPG, im Lovecraft Universum, entwickelt mit der Unreal Engine 4

Erweitern und verbessern Sie die Fähigkeiten Ihres Charakters und nutzen Sie die neuen Fähigkeiten um die Wahrheit aufzudecken

Zweifeln Sie an Ihrem eigenen Verstand? Es heißt, dass Wahnsinn der einzige Weg sei, die Wahrheit zu ergründen

Quelle: Focus Home Interactive