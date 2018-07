South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Letzter DLC hat einen Releasetermin

Der dritte und letzte DLC im Season Pass von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe hat ein Releasedatum. Es ist der zweite DLC, welcher eine neue Storykampagne hinzufügt, der vorherige DLC “From Dusk till Casa Bonita” erzählte ebenfalls eine neue Geschichte, während die ersten Zusatzinhalte nur neue Kampfherausforderungen brachten.

Mintberry Crunch endlich in South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe

Der dritte DLC von South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe heißt “Bring den Crunch” und bringt endlich Mintberry Crunch in die Superheldenstory. Er spielte in den TV-Folgen, in welchen sich die Kids in die kultigen Superheldenkostüme zwängten, eine wichtige Rolle. Der DLC erweitert nicht nur die Story, sondern bringt auch eine neue Heldenklasse mit sich. Sie heißt “Final Girl” und bringt euch neue Fähigkeiten und Fallen. Der dritte DLC erscheint am 31. Juli.

