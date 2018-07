Octopath Traveler – Zeigt sich in neuem Overview-Trailer

Am selbigen Tag wie Captain Toad: Treasure Tracker erschien auch Square Enix Rollenspiel Octopath Traveler für die Nintendo Switch. In diesem Titel könnt ihr bis zur acht unterschiedlichen Helden wählen und mit ihnen die Story aus unterschiedlichen Perspektiven und mit individuellen Fähigkeiten bestreiten. Passend zum Release veröffentlichte Nintendo auf seinem Youtube-Kanal einen Übersichtstrailer zum Spiel, den ihr euch hier zu Gemüte führen könnt.

Acht verschiedene Helden in Octopath Traveler

Mit den unterschiedlichen Weg-Aktionen bieten sich euch andere Wege, an das Ziel zu gelangen. Während ein Charakter seine Informationen durch Befragen der Bewohner erhalten kann, kann ein anderer Charakter durch Verführen ebenso an nützliche Informationen gelangen. Auch die unterschiedlichen Talente können euch auf eurer Reise sowie in den Kämpfen unterschiedlich helfen. Falls ihr euch vom Spiel erst noch überzeugen wollt, könnt ihr eine kostenlose Demo im eShop der Nintendo Switch herunterladen.

