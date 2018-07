Fortnite – Cosplay Contest gestartet

Der Hype um Fortnite geht in die nächste Runde. Kurz vor der Gamescom und nach dem Start der fünften Season gibt es schon wieder was neues.

Seit vergangenen Freitag dem 13. Juli 2018 ist der Contest aktiv. Wenn ihr mitmachen wollt, dann ladet einfach ein Foto von euch im Fortnite Cosplay auf Twitter oder Facebook hoch. Dafür habt ihr noch bis zum 3. August Zeit. Natürlich winken auch echt coole Preise. Platz 1-4 bekommt die Anreise, das Hotel und ein Gamescom-Ticket geschenkt! Die Plätze 5-15 gehen natürlich auch nicht leer aus. Diese erhalten je 5000 V-Bucks. Also traut euch, macht mit und vielleicht gewinnt ihr ja. Viel Glück!

Dress to impress! Show off your artistic side in the Fortnite Road to Gamescom Cosplay Contest and win a trip to gamescom!

Enter now: https://t.co/a27nHvm6cW#FortniteCosplay pic.twitter.com/uJLeJywRtZ

— Fortnite (@FortniteGame) July 13, 2018