Far Cry 5 – Der zweite DLC steht kurz bevor

Far Cry 5 konnte mit einer ziemlich coolen Story samt krassem Twist überzeugen. Der erste DLC Hours of Darkness steckte euch in die Rolle eines Vietnam-Veteranen und ihr musstet euch in bester Stealth-Manier durch den Jungle kämpfen. Der zweite DLC schlägt da eine völlig andere Richtung ein.

Zweiter DLC für Far Cry 5 erscheint am Dienstag

Der zweite DLC hört auf den Titel Lost on Mars. Die beiden Kumpels Nick Rye und Hurk müssen auf dem Mars eine bevorstehende Invasion der Erde verhindern. Dafür steht ihnen ein futuristisches Waffenarsenal zur Verfügung. Mit Blaster of Disaster, Hellfire und dem Morphinator geht es den feindlich gesinnten Aliens an den Kragen. Abgerundet wird die Story in kleinen Comic-Strips erzählt, genauso wie im ersten DLC. Lost on Mars erscheint am Dienstag, den 17. Juli 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Far Cry 5 - The Father Edition - [PlayStation 4] Diese Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel:

Exklusive Joseph Seed-Figur mit koloriertem Buntglas (Gesamthöhe: 31,3 cm)

Steelbook

Beidseitig bedruckte Karte von Hope County

Offizieller Soundtrack des Spiels

Quelle: Ubisoft (via YouTube)