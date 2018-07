Anthem – Neue Information zum Anpassungssystem

Die recht schwache Präsentation von Anthem während der E3 hatte viele Frage offen gelassen. Jetzt gibt es aber neue Informationen zum Anpassungsfeature.

Anthem wird euch viel Freiheit bei der Anpassung lassen

Via Twitter beantworteten Executive Producer Mark Darrah und Game Director Jonathan Warner einige Fragen von Fans. So konnte man erfahren, dass Spieler unabhängig ihres Levels eine Open World Instanz teilen können. So können neue Spieler als auch auf Endgame Spieler treffen. In manchen Endgame Aktivitäten wird es neueren Spielern auch möglich sein Spielern auf höherem Level beizutreten. Diese Option gilt allerdings nicht für alle Endgame Modes. Zusätzlich gab es Infos zum schwebenden Storm Javelin. Dieser wird unbegrenzt lang schweben können, ohne seinen Energiekern zu überladen. Überhitzt bei Javelins nämlich der Kern können sie abstürzen. Damit eure Javelins auch wirklich individuell sind soll es ein vollständiges Color Picker Menü geben und viele Anpassungsmöglichkeiten.

I believe we have a full colour wheel https://t.co/fR0PaVlgrq — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 14. Juli 2018

Quelle: @BioMarkDarrah (via Twitter)