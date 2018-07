Call of Duty: Black Ops 4 – Termine zur Closed Beta bekannt

Call of Duty: Black Ops 4 steht schon bereit und die Fans scharren schon mit den Hufen. Und es relativ gute Neuigkeiten.

Sony gibt Termine für Closed Beta von Call of Duty: Black Ops 4 bekannt

Die Termine für die Closed Betas sind bekannt. Diese sind allerdings erstmal nur Vorbestellern vorbehalten. Und die unter euch, die sich die PS4-Version vorbestellt haben, können sich doppelt freuen. Denn ihr dürft früher als alle anderen ran! Aufgrund des Exklusivdeals von Sony und den Entwicklerstudios dürfen Vorbesteller der PS4-Version bereits vom 3. bis zum 6. August 2018 in den Geschmack des Shooters kommen. Alle anderen Vorbesteller sind eine Woche später dran, sprich vom 10. bis zum 13.August. Wann die nächsten Beta-Tests folgen, ist bisher noch nicht bekannt. Call of Duty: Black Ops 4 erscheint hierzulande am 12. Oktober 2018 auf PC, Xbox One und PS4.

Quelle: playstation.de