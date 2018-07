Battlefield 5 – Termin für offene Beta bekannt?

Wenn ein Publisher wie EA so ein Spiel wie Battlefield 5 ankündigt, dann muss zum Release eigentlich alles sitzen. Und damit das alles funktioniert und den Leuten auch gefällt, gibt es Beta-Tests.

Erste offene Beta von Battlefield 5 wohl erst im September

Auf der offiziellen Seite war kurzzeitig ein Artikel zu lesen, in dem es um die Testphasen ging. Leider wurde er mittlerweile wieder entfernt. Darin war unter anderem die Rede davon, dass die erste offene Beta wohl erst Anfang September diesen Jahres starten würde. Eine sehr fortgeschrittene Version des Spiels soll auf der diesjährigen Gamescom präsentiert werden. Battlefield 5 erscheint am 19. Oktober 2018 auf PC, Xbox One und PS4.

Battlefield V - Standard Edition - [PlayStation 4] Der Zweite Weltkrieg, wie Sie ihn noch nie gesehen haben

Gewaltiger Multiplayer mit bis zu 64 Spielern

Das körperlichste Schlachtfeld aller Zeiten

Unerwartete Kriegsgeschichten

Seien Sie Teil von Tides of War

Quelle: Electronic Arts