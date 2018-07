Vampyr – Fast eine halbe Million verkauft Exemplare

Dontnod Entertainment haben die aktuellen Verkaufszahlen für deren Vampir Action RPG Vampyr veröffentlicht. Und diese waren gar nicht mal schlecht.

Fast eine halbe Millionen verkaufte Einheiten für Vampyr

Dontnod Enterteinment CEO Oskar Guilbert zeigte sich sehr stolz über die Tatsache, dass deren Vampir Action RPG mehr als 450.000 Einheiten verkaufen konnte. Diese Zahl setzt sich dabei aus allen Plattformen zusammen. Für Dontnods Verhältnisse sind diese Verkaufszahlen extrem vielversprechend, denn nach Remember Me und Life is Strange ist dies erst ihr drittes Projekt ist. Wir haben für euch natürlich auch einen Test parat, falls ihr selbst sehen wollt, was der Titel zu bieten hat.

Quelle: Actus News