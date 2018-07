Uncharted – Nathan Fillion teasert Ankündigung an

Seitdem die Uncharted Reihe existiert hat man Protagonist Nathan Drake mit dem Schauspieler und Voice Actor Nathan Fillion in Verbindung gebracht. Und genau er hat jetzt möglicherweise einen Fan Traum angeteasert.

Wird Nathan Fillion Drake im Uncharted Film verkörpern

Mit einem Post auf Instagram machte Nathan Fillion vielen Fans große Hoffnung. Er postete ein Bild des Rappers Drake und schrieb darunter Sic Parvis Magna, der Spruch der in Nathan Drakes Ring eingraviert war. Darüber hinaus nannte er das Datum 16.7. an dem wohl geklärt werden soll was hinter dem Teaser steckt. Hoffen wir mal das Fillion in der Tat Drakes Rolle übernehmen wird.

Sic Parvis Magna. 7/16/18 Ein Beitrag geteilt von Nathan Fillion (@nathanfillion) am Jul 11, 2018 um 1:02 PDT





