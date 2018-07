The Gardens Between – Switch-Version angekündigt

Die Entwickler The Vocel Agents haben via Pressemeldung verkündet, dass im Herbst diesen Jahres neben der PC, Mac und PlayStation auch eine Switch Fassung von The Gardens Between erscheinen wird. Im Singleplayer steuert ihr die Freunde Arina und Frendt durch eine seltsame Gartenwelt. Um die vielen Rätsel zu lösen müsst ihr unteranderem in der Zeit vor und zurück reisen. Nur so könnt ihr an Fragmente kommen die euch erklären wie ihr in diese Welt gekommen seid. Die Switch Version wird dabei die HD-Rumble-Funktion der Switch unterstützen.