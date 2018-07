Subnautica – Bald auch auf der PlayStation 4

Das Unterwasser-Survival-Spiel Subnautica bekommt Ende diesen Jahres eine PlayStation 4 Version. Erscheinen wird Subnautica dabei in einer virtuellen, als auch in einer physischen Form, dank Gearbox Publishing. Die Portierung übernimmt das bekannte Studio Panic Button, welche unteranderem schon Rocket League auf die Switch brachten. Bisher erschien das Spiel für PC, Mac und XBox One. Vorbestellen lässt sich das Spiel aus dem Hause Unknown Worlds aktuell nur über die amerikanische Amazon-Seite für 29,99 $.

Unser Eindruck zu Subnautica

Anfang diesen Jahres durften wir die PC Version für euch testen. Hier gelangt ihr zu unserem ausführlichen Test. In Subnautica stürzt ihr zu Beginn des Spiel mit einem riesigen Raumschiff ab, während des Absturzes könnt ihr in einer kleinen Rettungskapsel fliehen und seid nun auf euch gestellt. Euch erwartet eine bunte und sehr schön gestaltene Spielwelt, mit unterschiedlichen Arealen und verschiedensten Lebensformen, von denen euch nicht alle friedlich gesinnt sind.

