Splatoon 2 – Neue Waffen und Arena angekündigt

Nintendo Deutschland kündigte Heute Vormittag zwei neue Waffen und eine neue Arena für den beliebten Shooter Splatoon 2 an. Im Zuge eines Updates der kleine Veränderungen im Multiplayer bringt, werden auch einige Bugs des DLC “Octo Expansion” gefixt. Die im laufe der Woche freigeschaltene Arena, das Anchobit Games HQ, ist eine Neuauflage der Arena im ersten Splatoon-Teil. Hier lassen sich einige Plattformen bewegen in dem ihr Ventilatoren aktiviert und somit neue Bedingungen schaffen könnt. Die beiden neuen Waffen sind zum einen der Wannen-Schapper und der Nautilus 47. Was die Besonderheiten der beiden neuen Waffen sind wird sich bald zeigen und wie diese in das aktuelle Balancing eingreifen werden.

Neuer Content für Splatoon 2

