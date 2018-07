Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli – Neuer Trailer zeigt neue Features

Es gibt neues Bildmaterial zu Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli in Form eines neuen Trailers. Dieser zeigt ein wenig mehr von den Remakes der ersten Generation und stellt dabei auch ein paar bisher nicht gezeigte Features vor. So könnt ihr das Aussehen eurer Trainer und Pokémon verändern und während ihr auf größeren Exemplaren eurer Taschenmonster reiten könnt, sind andere in eurer Party dazu in der Lage, versteckte Items für euch zu finden.

Arenaleiter und Online-Features in Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli

Da es sich bei Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli um Remakes der ersten Generation handelt, sind natürlich auch die altbekannten Arenaleiter wieder mit am Start. Der Trailer zeigt erstes Material von Rocko und Misty, den ersten beiden Arenaleitern, welche auch in den ersten Staffeln des Anime eine größere Rolle spielten. Des weiteren wird der Look der Online-Funktionen präsentiert. Es scheint also, auch wenn es sich bei Pokémon Let’s GO Pikachu & Evoli um etwas seichtere Ausgaben der Edition handelt, dass alles, was Veteranen an der Serie kennen und schätzen, am Start sein wird.

Quelle: The official Pokémon Youtube Channel