My Hero One’s Justice – Gran Torino und Muscular als spielbare Kämpfer im Trailer

Zwei neue Charaktere treten dem Kämpferroster der Anime-Versoftung My Hero One’s Justice bei. Gran Torino, Lehrer sowohl von All Might als auch von Izuku und Muscular, Mitglied im Aktionstrupp der Liga der Bösen. Jeder von ihnen hat einen eigenen Trailer spendiert bekommen, in dem ihre Fertigkeiten mit Gameplay präsentiert werden.

Gran Torino und Muscular mischen My Hero One’s Justice auf

Gran Torinos Macke heißt “Jet” und lässt ihn blitzschnell herumflitzen. Somit kann er aus unvorhersehbaren Stellen heraus angreifen, ohne dass dem Gegner viel Zeit zum überlegen bleibt. Muscular hingegen setzt auf pure Angriffskraft, seine Macke lässt schließlich seine Muskeln so anschwellen, dass sie aus seinem Körper bringen. Die Movesets der beiden Kämpfer sind jedenfalls an ihre jeweiligen Macken angepasst. My Hero One’s Justice hat immer noch kein Releasedatum, soll aber noch in diesem Jahr erscheinen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Europe