Fortnite – Season 5 ist gestartet

Die fünfte Season von Fortnite ist endlich gestartet und bringt so einige Neuerungen mit sich. Zum einen tauchen seltsame Objekte wie Wikingerschiffe und antike Statuen überall auf der Insel auf, zum anderen hat sich der Sumpf plötzlich in eine heiße Wüste verwandelt. Das ist jedoch nicht alles, was Season 5 mit sich bringt.

Erstes Vier-Mann-Fahrzeug in Fortnite

Mit dem Allradkarren (ARK) hat es nun auch das erste Vier-Mann-Fahrzeug in Fortnite geschafft. Nun können also auch Squads eine Spritztour unternehmen. Zusätzlich gibt es neue Inhalte im Battle Pass, über 100 Belohnungen könnt ihr dort absahnen. Darunter sind natürlich wieder neue Items, Tänze und kosmetische Artikel. HIER findet ihr alle Patchnotes.

Quelle: Epic Games