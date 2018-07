Warframe – Neue Freebies zum Amazon Prime Day

Warframe Spieler werden neue Goodies zum kommenden Amazon Prime Day. Ein mit Twitch Prime verbundener Spielaccount ist alles was ihr dafür braucht.

Kostenloser Schiffskin und Farbpalette für Warframe Tennos

Auch wenn der Amazon Prime Day erst am 16. Juli startet, wird es schon am 12. Juli einen kostenlosen Liset Skin und eine Farbpalette für Tennos geben. Um an die die Inhalte zu kommen müsst ihr lediglich euren Spielaccount mit einem Twitch Prime Account verbinden. Die Anleitung dazu, wie ihr dies macht findet ihr hier. Aktuell könnt ihr auf diese Weise auch noch den Frame Trinity Prime und die Spektaka Prime Syandana erhalten.

Quelle: Warframe.com