Pokémon GO – Lang ersehnte Pokémon im Code gefunden

Bei Pokémon GO sind wir mittlerweile bei der dritten Generation angelangt, dennoch sind noch nicht alle Taschenmonster verfügbar. Dazu zählt auch ein Pokémon aus der zweiten Generation, welches nun jedoch zusammen mit anderen im Code der App gefunden wurde. Chrales, in der Datamining-Community bekannt und angesehen, präsentierte die Funde in einem Livestream.

Kommen die neuen Taschenmonster zum Pokémon GO Fest?

Einige der gefundenen Monster haben ein spezielles Gimmick, welches es wohl bisher schwierig gemacht hat, diese in Pokémon GO umzusetzen. Zum Beispiel Farbeagle, welches in den Spielen der Hauptreihe nur einen Angriff lernt: Nachahmer, welches die Attacken des Gegners kopiert. Oder Nincada, welches sich zu Ninjask entwickelt, aber gleichzeitig auch zu Ninjatom, wenn ein Platz in eurer Party frei wird. Wie diese Gimmicks in Pokémon GO umgesetzt werden sollen ist nicht ganz klar. Ebenfalls in den entdeckten Pokémon sind einige legendäre Exemplare wie Celebi, Jirachi und Deoxys. Das Pokémon GO Fest in Chicago steht kurz bevor, es findet am 13. Juli statt. Vielleicht werden die neuen Monster dort zum Vorschein kommen.

Quelle: Polygon