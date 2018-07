Code Vein – Erscheint nicht mehr in diesem Jahr

Eigentlich sollte das Action-Rollenspiel Code Vein bereits am 28. September 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Doch wie der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment nun mitteilte, wird der Titel nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Der Release wurde nun auf das Jahr 2019 verschoben, ein genaues Datum bleibt bislang aus. Grund für die Verschiebung ist, dass das Entwicklerteam mehr Zeit benötigt, um das Spiel zu vervollständigen und den hohen Erwartungen der Fans gerecht zu werden. Demnach wird Code Vein auch nicht wie eigentlich angekündigt auf der diesjährigen gamescom im August spielbar sein.

Das ist Grund für die Verschiebung von Code Vein

Demnach habe Code Bein eine enorme Menge an positivem Feedback von Fans erhalten, die in den vergangenen neun Monaten Hands-on-Zeit mit den in Entwicklung befindlichen Versionen des Spiels erhalten hatten, so Eric Hartness, Vice President of Marketing von Bandai Namco Entertainment America. So wurde die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von Code Vein zu verschieben, um das Gameplay in dem Versuch weiterzuentwickeln die Erwartungen zu übertreffen, die die Fand bereits für den Titel haben. Die Entscheidung sei schwer gefallen, aber auch notwendig gewesen.

Quelle: Bandai Namco Entertainment