Battlefield 5 – Chance auf Gratis Belohnungen

Battlefield 5 ist im Anmarsch und bring einige Neuerungen mit sich. Und um den kommenden Ableger der Shooter-Reihe gebührend zu feiern haben sich die Entwickler was Besonderes einfallen lassen.

Chance auf Gratis Belohnungen für Battlefield 5 durch spielen der beiden Vorgänger

Um die Fans schon mal drauf einzustimmen, können sie im Vorfeld Belohnungen für Battlefield 5 freischalten. Und zwar durch das Spielen von Battlefield 1 und Battlefield 4. Die wöchentlichen Herausforderungen werden in nächster Zeit angepasst. Auch werden die Spieler nochmal die Chance bekommen, die DLCs der beiden letzten Vorgänger kostenlos abzugreifen. Doch wie und wann, ist bisher leider noch nicht bekannt. Battlefield 5 wird am 19. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht.

