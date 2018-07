Overwatch – Rosa Mercy-Skin nimmt über 12 Mio. $ für Brustkrebsforschung ein

Im Mai lief in Overwatch eine besondere Spendenaktion, deren Ziel es war, Geld für die Breast Cancer Foundation zu sammeln. Diese forscht, wie der Name bereits sagt, an Brustkrebs und potentiellen Heilungs- und Behandlungsmöglichkeiten. Um die Spenden zu sammeln, wurde im Spiel ein spezieller, rosafarbener Skin für Mercy zum Kauf angeboten. Dies war jedoch nicht die einzige Möglichkeit, an der Aktion beizutragen.

T-Shirts und Overwatch-Streamspenden

Zusätzlich zum Skin für Mercy hatten Overwatch-Fans die Möglichkeit, T-Shirts zu erwerben. Des weiteren konnte man an der Aktion teilnehmenden Streamern zuschauen und dort spenden, diese Einnahmen gingen ebenfalls an die Aktion. Insgesamt wurden 12,7 Mio. US $ eingenommen, zusätzlich zu 130,000 $ aus den diversen Streams. Dieser Betrag ist die größte Spende seit Bestehen der Breast Cancer Foundation.

Quelle: playoverwatch