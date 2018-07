gamescom 2018 – family & friends mit tollen Angeboten für Groß und Klein

Auch auf der gamescom 2018, welche in diesem Jahr für alle vom 22. bis 25. August 2018 geöffnet ist, wird es eine speziell für jüngere Besucher angelehnte Anlaufstelle geben. In der Halle 10.2 wartet der family & friends-Bereich, indem Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gezielt Spaß haben werden. Die family & friends area lockt jährlich immer mehr Besucher an, um an zahlreichen Spielstationen und Aktionen mitzumachen.

family & friends area auf der gamescom 2018

Zahlreiche Aussteller präsentieren hier ihre Spiele für die jüngeren gamescom-Besucher in ruhiger Atmosphäre. Zudem findet retro gaming erneut einen Platz in der Halle 10.2. Während hier die ältere Generation vielleicht nostalgisch wird, können sich die jüngeren gamescom-Besucher dank eines speziellen Bühnenprogramms rund um retro gaming informieren. Erstmals werden die drei für den Deutschen Computerspielpreis 2018 nominierten Titel in der Kategorie „Bestes Kinderspiel“ in der family & friends area zu sehen und spielen sein.

Quelle: gamescom via Pressemeldung