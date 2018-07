gamescom 2018 – Diese Spiele werden zu sehen sein

Die gamescom 2018, in Köln rückt immer näher. Noch sind viele Auftritte von Spielen bzw. Publisher noch nicht sicher. Am 6. August 2018 endet die Frist zur Einreichung eines Programms, bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK). Alle Trailer, Bühnen-Auftritte und Anspiel-Stationen müssen von der USK zunächst geprüft und um anschließend für das passende Publikum eingestuft zu werden. Die ersten Aussteller haben bereits ihre Präsens bestätigt. Bei Spielen mit einem bestätigten Veröffentlichungstermin, oder einem absehbaren Zeitraum ist ein Auftritt im Besucherbereich sehr wahrscheinlich. In den letzten Jahren hat sich gezeigt das die Gamescom als Vorschau für das Weihnachtsgeschäft dient, somit legen viele Entwickler und Publisher ihr Augenmerk auf die Spiele aus diesem Zeitraum.

Die voraussichtlichen Spiele auf der gamescom 2018

Wir haben die nachfolgenden Spiele versucht einzustufen, wie wahrscheinlich ein Auftritt auf der gamescom 2018 ist. Ein Auftritt der als sicher gilt, wurde durch den Hersteller bereits auf verschiedenen Kanälen angekündigt. Eine hohe Wahrscheinlichkeit erhalten Spiele dessen Auftritt sehr sicher ist, aber es noch keine offizielle Bestätigung gibt. Gering ist die Wahrscheinlichkeit bei Spielen die weder eine Bestätigung erhalten haben, noch Release, oder ähnliches dafür sprechen. Sollte ein Publisher oder Entwickler bereits abgesagt haben, oder die Wahrscheinlichkeit zu gering sein, listen wir das Spiel mit “NULL”.

SICHER AUF DER MESSE:

Ace Combat 7: Skies Unknown

Battlefield 5

Biomutant

Code Vein

Devil May Cry 5

Drangon Ball FigtherZ

FIFA 19

Heartstone

Heroes of the Storm

Landwirtschafts-Simulator 2019

Minecraft

My Hero One´s Justice

Naruto to Buruto: Shinobi Striker

One Piece World Seeker

Overwatch

PlayerUnkown´s Battlegrounds

Soulcalibur VI

Starcraft 2

The Crew 2

Tropico 6

WoW: Battle of Azeroth

World War 3

HOHE WAHRSCHEINLICHKEIT:

Anno 1800

Assassin´s Creed Odyssey

Call of Duty: Black Ops 4

Crackdown 3

Darksiders 3

Dragon Quest 11: Streiter des Schicksals

Fallout 76

For Honor: Marching Fire

Fortnite

Forza Horizon 4

Hitman 2

Just Cause 4

Just Dance 2019

Kingdom Hearts 3

Marvel´s Spider-Man

Pro Evolution Soccer 2019

Rage 2

Resident Evil 2

Shawdow of the Tomb Raider

Skulls & Bones

Starlink: Battle fpr Aras

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

GERING, ABER MÖGLICH:

Anthem

Beyond Good and Evil 2

Cyberpunk 2077

Doom Eternal

Jedi: Fallen Order

Mario Tennis Aces

Metro: Exodus

The Division 2

The Last of Us 2

Wolfenstein: Youngblood

STARK UNWAHRSCHEINLICH:

Gears of War 5

Halo Infinite

Hunt: Showdown

Red Dead Redemption 2

Stand der Liste: 09. Juli 2018