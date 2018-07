gamescom 2018 – Diese Publisher, Entwickler und Firmen werden da sein

Die gamescom 2018 findet vom 21. August 2018 bis 25. August 2018 in Köln statt. Geöffnet für alle ist die entertainment area aber erst ab 22. August 2018. Der Fachbesucher- und Medientag ist in diesem Jahr am 21. August 2018, einem Dienstag. Damit startet die gamescom, wie bereits 2017, einen Tag früher als die Jahre zuvor. Es werden wieder rund 30.000 Fachbesucher und rund 320.000 normale Besucher erwartet. Der Dienstag (21. August 2018) ist eigentlich nur für Fachbesucher und Pressevertreter vorgesehen, allerdings erhaltet ihr mit einer Wildcard ab 13:00 Uhr Zutritt zur entertainment area.

Diese Aussteller und Publisher werden auf der gamescom 2018 sein

Bis zur gamescom 2018 sind es also nicht mehr allzu viele Wochen und noch immer haben nicht alle Videospiele-Herrsteller, Hardware-Anbieter und Publisher ihre Teilnahme an der diesjährigen Messe angekündigt oder bestätigt. Wir haben für euch eine Liste der bisherigen Informationen zusammengestellt.

BEREITS ZUGESAGT:

1C Company

Aerosoft

Amazon

Alternate

Astragon Entertaiment

Asus Computer

Bandai Namco Entertainment

Bethesda Softworks

Blizzard Entertainment

Caseking.de

CD Projekt

Deep Silver / Koch Media

DXRacer

Epic Games

EMP Merchandising

ESL / Turtle Entertainment

GAMEFORCE 4D

GamerLegion

GIANTS Software

Gigabyte Technology

Google / Youtube Gaming

Hasbro Deutschland

Indie Arena Booth

Kalypso Media

Konami

Lenovo

MEDION AG

Microsoft

Nintendo

NVIDIA

Panini Verlag

paysafecard.com

Perfect World

Samsung

SCS Software

Soedesco B.V.

Square Enix

Techland Publishing

THQ Nordic

Travian Games

Trust Gaming

Ubisoft

USK

Wargaming

Warner Bros. Entertaiment

Wootbox

ABGESAGT:

Crytek (offiziell abgesagt)

NOCH NICHT BESTÄTIGT:

Electronic Arts

2K Games

Sony Interactive

Activision

Take-Two Interactive

Twitch.tv

Stand der Liste: 09. Juli 2018