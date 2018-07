Darksiders 3 – Blades & Whip Collection für 39,99€ vorbestellen

Wer sparen will muss schnell sein! Aktuell befindet sich Darksiders 3: Blade & Whip Collection im Bundle der Darksiders Fury’s Collection: War and Death für knappe 40 Euro!

Wie lange das “Angebot” noch besteht ist nicht bekannt. Also besser beeilen und vorbestellen. Das Spiel ist dann übrigens auch in der Bestätigungsmail mit aufgelistet. Viel Glück! Der Link zum Angebot ist in der Quelle verknüpft.

UPDATE:

Microsoft ist de Fehler aufgefallen und es wurde abgeändert.

Darksiders III [PlayStation 4] THQ Nordic

Videospiel

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch

Quelle: Microsoft Store