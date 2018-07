Warframe Fortuna – Venus Reveal und Teaser für neue Quest

Mit der Ankündigung des Switch Ports für Warframe war aber noch nicht Schluss. Es gab noch viel mehr spannende Dinge, neue Orte in Warframe Fortuna und eine neue Gefahr zu sehen.

Warframe zeigt neues Venus Areal, Space Battles und mehr

Wem die Plains of Eidolon noch nicht groß genug waren, der bekommt mit dem nächsten Update genannt Fortuna eine viel größere Erfahrung. Neben der friedlichen Fraktion Solaris United, bekommt ihr eine gigantische offene Map auf Venus, auf dem die Corpus gerade wieder das Terraforming antreiben. Hier erledigt ihr Missionen, macht Jagd auf die Fauna für den Artenerhalt und damit ihr schnell von A nach B kommt gibt es Hover Boards. Und wer steht nicht auf einen gepflegten Kampf Schiff gegen Schiff im All. Hier kommt Codename: Railjack ins Spiel. Ein Dreierteam bemannt dabei den Railjack. Ein Spieler steuert das Schiff und bedient das Hauptgeschütz. Die beiden anderen sichern das Schiff oder kontrollieren die Bordgeschütze. Dabei könnt ihr sogar das gegnerische Schiff entern, könnt aber auch selbst geentert werden. Am Ende der Präsentation gab es dann noch einen Teaser für die nächste Quest im Spiel, diese wird The New War heißen. Wer die aktuelle Quest The Sacrifice noch nicht gespielt hat sollte sich den zweiten Trailer also nicht ansehen.

Quelle: PlayWarframe (via Twitter)