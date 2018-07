The Elder Scrolls V: Skyrim – Immer noch sehr erfolgreich

The Elder Scrolls: Skyrim feierte seinen Release am 11. November 2011. Seitdem ist eine Menge passiert und das Spiel ist immer noch brandaktuell.

The Elder Scrolls: Skyrim, eines der erfolgreichsten Videospiele weltweit

Die Spielerzahlen sprechen für sich. Jeden Monat wagen sich noch immer Millionen Spieler nach Himmelsrand um allerhand Abenteuer zu erleben. Das liegt wahrscheinlich auch an der Verfügbarkeit des Spiels. Anfangs noch auf PC, PS3 und Xbox 360, hat es auch seinen Weg auf Xbox One, PS4 und sogar die Nintendo Switch gefunden. Die PC-Version wurde sogar aufgebohrt und neu vermarktet. Ebenfalls die Version für PS4 Pro, welche als PSVR-Version zu haben ist. Doch die Entwickler gingen noch einen Schritt weiter. Was ursprünglich als Aprilscherz gedacht war, ist mittlerweile tatsächlich verfügbar. The Elder Scrolls V: Skyrim Very Special Edition. Dabei handelt es sich über eine Art interaktives Audioabenteuer, welches über Amazons Sprach-Assistent Alexa abgespielt wird. Via Sprachbefehl geben wir die Anweisungen. Sogar eine Luxustoilette verfügt über das Feature. Somit ist das stille Örtchen nicht mehr so still.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4] The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ist PlayStation Pro optimiert.

Erforderlicher Speicherplatz auf der Konsole: 33 GB (Europa)

Quelle: gamesradar