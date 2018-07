Saturn.de – Wireless PS4 DUALSHOCK 4 Controller für nur 39 EURO

Saturn.de hat auch an diesem Wochenende wieder WEEKEND DEALS gestartet, welche u.a. den DUALSHOCK 4 Controller beinhalten. Dieser wurde im Gran Turismo Sport Design drastisch reduziert. Außerdem findet ihr noch die Spiele GTA V, Metal Gear Survive im reduzierten Angebot. Bestellt ihr mehrere Artikel zusammen könnt ihr euch die Versandkosten sparen. Ansonsten fallen 1,99€ an oder ihr liefert es kostenfrei in einen Markt eurer Wahl.

Saturn.de mit WEEKEND DEALS und PS4 Controller für nur 39 EURO

Der Controller ist komplett silber gesaltet und auf dem Touchpad befindet sich ein Gran Turismo Logo. Der DUALSHOCK 4 Wireless-Controller bietet eine Kombination aus revolutionären Funktionen in einem neuen intuitiven Design und präziser Steuerung und definiert so eine vollkommen neue Generation des Gamings.



SONY DUALSHOCK 4 Limited Edition Gran Turismo Sport, Wireless-Controller, Silber/Schwarz für 39 Euro

Metal Gear Survive (PlayStation 4) für 15 Euro

GTA 5 – Grand Theft Auto V (PlayStation 4) für 22 Euro

