Kill la Kill – Erstes Gameplay zur Anime-Versoftung

Als wir euch von der Ankündigung des Spiels zur Animeserie Kill la Kill berichteten, gab es noch nicht so viele Informationen über das Spiel selbst. Es erscheint im nächsten Jahr und wird die Story der Serie erzählen. Über das Gameplay gab es allerdings nichts wissenswertes, doch dies hat sich nun geändert, denn es gibt einen ersten Gameplaytrailer.

Kill la Kill wird (natürlich) ein Kampfspiel

Im Grunde war es, wenn man mit dem Anime vertraut ist, auch nicht anders zu erwarten: Das Videospiel zu Kill la Kill wird natürlich ein Action-Prügelspiel. Es präsentiert sich im Cell-Shading-Animelook und spielt sich in 2.5D, ein Format, welches für viele Animespiele typisch ist. Im Trailer sieht man Protagonistin Ryuko gegen Antagonistin Satsuki antreten. Das Spiel erscheint 2019 für PC und PS4 und hat, zumindest in Japan, den Titel “Kill la Kill The Game: IF”.

Quelle: Izuniy via Youtube