Dragon Quest XI – Neues Boss Gameplay gezeigt

Während eines Livestreams hat Square Enix heute neues Boss Gameplay zu Dragon Quest XI gezeigt. Diesmal bekommen wir einen riesigen Kraken zu sehen.

Dragon Quest XI zeigt neuen Boss

Assistant Producer Hikari Kubota, Serienerschaffer Yuji Horii und Game Director Takeshi Uchikawa zeigten das neue Gameplay. Diesmal sehen wir einen Bosskampf gegen den treffend benannten Boss “Tentacular”. Das Gameplay gibt dabei wieder einen Eidruck von englischen Lokalisierung, die sehr gut und überzeugend gelungen zu sein scheint. Lange müssen wir nicht mehr warten bis der JRPG Urvater nach Europa kommt. Am 4. September wird der elfte Teil der Reihe hier unter dem Untertitel Echoes of an Elusive Age erscheinen.

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals Edition des Lichts (PS4) Die Edition des Lichts enthält zusätzliche herunterladbare Bonus-Gegenstände und Wendecover

Komplett neuer, unabhängiger Teil exklusiv für die PS4

Nostalgischer Dragon Quest-Stil trifft auf Unreal Engine 4

Über 100 Stunden Spielzeit

Quelle: Dualshockers