Games Charts – The Crew 2 rast direkt an auf die Pole-Position

Auch in dieser Woche gibt es wieder einige Veränderungen in den Games Charts. Der Open World-Racer The Crew 2 macht New York, den Grand Canyon & Co. zum Spielplatz für alle Rennspiel-Fans. Mit dem direkten Wechsel auf Schnellboote und Kleinflugzeuge entsteht zusätzlich ein neues Spielgefühl. In den offiziellen deutschen PS4-Charts rast das Spiel direkt auf Platz 1. Sogar die Gold-Edition holt zusätzlich noch den dritten Platz und damit Bronze. Auf Platz zwei kommt dann Detroit: Become Human, gefolgt von Harvest Moon: Licht der Hoffnung – Special Edition.

The Crew 2 rast auf Platz 1 der deutschen Games Charts

Auf der Xbox One schafft es der Racer nicht ganz und startet auf Platz zwei und vier. Noch besser verkauft hat sich Crash Bandicoot in der N.Sane Trilogy. Ähnlich sieht es auf der Nintendo Switch aus, wobei Mario mit seinem Tennis Aces noch immer den ersten Platz beherrscht und das Beuteltier dadurch nur Silber erbeutet. Die Sims 4 sind auf dem PC wie gewohnt ungeschlagen, hier schafft es The Crew 2 nur auf Platz 2. In den übrigen Charts bleibt es ruhig mit wenig Veränderungen.

Die Daten beziehen sich auf die Kalenderwoche 26.2018, also vom 25.06. – 01.07.2018 und stammen von GfK Entertainment.

