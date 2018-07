Nintendo – Noch nicht alle Projekte für 2018 angekündigt

Die E§-Direct von Nintendo war für Fans jetzt nicht wirklich überzeugend. Zu sehr wurde sich auf Super Smash Bros. Ultimate konzentriert, zu wenig wurde von neuen Spielen oder bereits angekündigten Titeln wie Metroid Prime 4 oder Pikmin 4 gezeigt. Doch auf einem Treffen mit Aktionären bestätigte der ehemalige Präsident Tatsumi Kimishima, dass es noch einige unangekündigte Projekte in diesem Jahr geben wird.

Was für Pläne hat Nintendo?

Das ganze ist natürlich eine Reaktion auf die angesprochene E3-Präsentation, welche die Aktionäre ein wenig hat zweifeln lassen. Man werde noch einige Titel vor dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft enthüllen, so Kimishima. Noch sei es jedoch nicht an der Zeit, mehr Informationen preiszugeben. Ebenfalls verriet er auf dem Treffen mit den Aktionären, dass es kein Problem darstellen wird, das erklärte Ziel von 20 Mio. Switch-Konsolen in diesem Jahr zu erreichen.

Quelle: IGN