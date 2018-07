Gewinnspiel – Wir verlosen je 1x Sushi Striker: The Way of Sushido für die Nintendo Switch und 3DS

In der temporeichen Welt der Laufband-Sushi-Kämpfe müssen Sie farbige Teller und Sushiarten zuordnen, um Tellerstapel auf Ihre Gegner zu werfen. Je besser Sie sich im Zuordnen bewähren, desto größer werden Ihre Tellerstapel und damit Ihre Attacken.

Schützen Sie Ihre Heimat vor einfallenden Gegnern in diesem Knobel-Action-Spiel, damit leckeres Sushi wieder in Frieden genossen werden kann. Möge der beste Sushi-Samurai gewinnen!

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo je 1 Exemplar von Sushi Striker: The Way of Sushido für die Nintendo Switch und 3DS.

Gewinner 01: 1x Sushi Striker: The Way of Sushido für die Nintendo Switch

Gewinner 02: 1x Sushi Striker: The Way of Sushido für den Nintendo 3DS

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Mit am würdet ihr am liebsten Sushi Striker zocken bzw. wer ist euer liebster Sushi-Partner?

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.