Fortnite Mobile – Fünfmal so profitabel wie PUBG

Obwohl PUBG wirklich alles versucht um Spieler anzulocken, zieht Fortnite Mobile immer weiter davon. Insbesondere finanziell legt Epic vor.

Fortnite Mobile hängt PUBG ab

Wie Bloomberg berichtet, konnte Fortnite 92 Millionen Dollar in gerade einmal 11 Wochen einspielen. In derselben Zeit hat es PUBG nur auf 19 Millionen gebracht. Dieser Erfolg ist umso deutlicher bedenkt man, dass Fortnite aktuell nur mobil auf iOS verfügbar ist im Gegensatz zu PUBG. Obwohl PUBG deutlich mehr wöchentliche Downloads verbuchen kann, scheinen Gamer in Epics Shooter deutlich spendabler zu sein. Rechnet man dann noch die Konsolenversionen mit ein, sieht es immer mehr so aus als würde der ursprüngliche Battle Royale Hit weiter an Boden verlieren.

