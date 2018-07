Darksiders 3 – Portal für Community jetzt online

Die Ankündigung von Darksiders 3 hat viele Fans erfreut und inspiriert. Das sieht man vor allem an einigen sehr gelungenen Cosplays. Und genau für solche kreative Ideen hat der Publisher THQ Nordic das Community-Portal erschaffen.

Community-Portal für Darksiders 3 ab sofort online

Unter darksiders.de findet man jetzt “Die Legion”. Dabei handelt es sich um eine Art Gemeinschaftsprojekt, denn die Künstler seid ihr! Dort können eure Artworks, Cosplays, Let’s Plays, etc. hochgeladen werden. Angeführt wird die Community von neun internationalen Cosplayern. Diese werden auf verschiedenen Messen rund um den Globus präsent sein. Los geht’s im August mit der Gamescom in Köln. Darksiders 3 befindet sich noch in Entwicklung, soll aber noch dieses Jahr erscheinen. Dann für PC, Xbox One und PS4.

