Rocket League – Feiert seinen dritten Geburtstag

Das beliebte Spiel Rocket League von Psyonix feiert diesen Monat seinen dritten Geburtstag und dessen Vorgänger, Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Car, bereits seinen zehnten. Um diese Geburtstage gebührend zu feiern, startet ab Montag, dem 9 Juli, um 19 Uhr ein zweiwöchiges Event. Mit dem Ende des Events am 24. Juli, um 2 Uhr endet auch die Möglichkeit die Belohnungen auszugeben. Denn während des Events habt ihr die Möglichkeit Ballons zu sammeln und diese gegen unterschiedlichste Belohnungen einzutauschen. Desweiteren wird es ein “Throwback-Stadium” geben, welches Spieler des Vorgängers wiedererkennen werden. Der Spielball in diesem Stadion wird etwas leichter sein und vom Verhalten somit mehr an alte Zeiten erinnern.

Neue Belohnungen in Rocket League

Hier eine kleine Übersicht der neuen Belohnungen, sowie des “Throwback-Stadium”.

Quelle: Rocket League