ESL – Kooperation mit Wacken angekündigt

Dass die Musik in Videospielen einen sehr hohen Stellenwert genießt, sollte jedem klar sein. Falls nicht haben wir HIER noch einen tollen Beitrag dazu.

ESL wird auf Wacken vor Ort sein

Auf dem diesjährigen Wacken Open Air (kurz W:O:A) wird es auch eine eSports-Area geben, die ESL Arena Wacken! Neben einer Free-2-Play-Area für die Festivalbesucher wird es auch Amateur-Tuniere und Showmatches zwischen Bands und eSport-Teams geben. Das ganze natürlich in Begleitung herrlichster Metal-Klänge.Wie jeder weiß passen Heavy Metal und Videospiele perfekt zusammen. Wie am Beispiel von Brütal Legend erkennbar ist. Übrigens: einer unserer Redakteure wird an Wacken bestimmt mal dort vorbei schauen. Einfach mal die Augen aufhalten.

W:O:A Wacken Open Air Herren T-Shirt Basic, original Wacken Shirt Frontseite mit Bullhead und klassischem "W:O:A ESTD. 1990"-Logo

Rückseite mit Logo und Schriftzug "Faster Harder Louder"

Kultiges Design für Heavy Metal Fans mit Druck in Grau oder Weiß, original W: O: A

Bequemer, hautsympathischer Tragekomfort

Heavy Metal, Biker, Gothic Wear, aus 100% Baumwolle, maschinenwaschbar bei 40°

Quelle: wacken.com